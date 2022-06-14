Александр Мостовой объяснил, почему футболистов часто обвиняют в изнасиловании

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал причину, по которой футболистов часто обвиняют в изнасиловании.

«Девушки хотят воспользоваться игроками. Согласитесь, сложно сравнивать парня с зарплатой десять тыс. рублей и футболиста с миллионным окладом. С первого брать нечего. Ты не пойдешь на радио или в газету рассказывать, что переспала с ним не по своей воле. В этом плане спортсмены ничем не отличаются от тех же актеров или музыкантов, поскольку в этих сферах тоже крутятся серьезные деньги», - приводит слова Мостового RT.

Добавим, что в настоящий момент по подозрению в изнасиловании 18-летней девушки арестован защитник «Штутгарта» Атакана Каразора. Инцидент произошел в частной вилле на Ибице, помимо спортсмена задержан еще один подозреваемый, известно, что он родом из Германии.

Каразор опровергает принуждение девушки к половому акту.