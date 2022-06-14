Шведский защитник «Химок» Дагерстол не хочет играть в России

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о будущим шведского защитника Филипа Дагерстола, который ранее пользовался решением ФИФА, разрешающими приостановить контракт с российской командой до конца завершившегося сезона.

«Дагерстол заявил, что не хочет играть в России. Мы хотим его продать. Пока никаких движений ни со стороны Филипа, ни со стороны его агента нет. Если не будет предложений до 30 июня, он вернется в расположение команды, а там уже вместе будем решать, что делать. Если, конечно, никаких новых решений ФИФА не будет», - приводит слова Терюшкова Sport24.ru.

Контракт Дагерстола с «Химками» действует до 30 января 2024 года, Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,8 млн евро. За «Химки» защитник провел 27 игр, в которых не отличился результативными действиями.

Добавим, что сезон Дагерстол заканчивал на родине в Норчепинге.