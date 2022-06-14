«Динамо» договорилось с сербским тренером Йокановичем

«Динамо» договорилось с сербским тренером Славишей Йокановичем, сообщает «Спорт-Экспересс».

По данным источника, сторонам осталось урегулировать последние детали контракта, а о назначении специалиста на пост главного тренера бело-голубых объявят к концу этой недели.

Ранее сообщалось, что Йоканович подпишет с московской командой двухлетний контракт.

Напомним, что Йоканович находится без работы с ноября прошлого года после того, как покинул расположение «Шеффилд Юнайтед». Он тренировал команду чуть менее четырех месяцев. Также в своей карьере специалист возглавлял такие клубы, как «Уотфорд», «Фулхэм», «Партизан» и «Левски».

Отметим, что агент Йокановича уверял СМИ в том, что его клиент не ведет переговоры с «Динамо».