«Милан» вступил в борьбу за Марко Асенсио

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио может покинуть команду. Об этом пишет Daily Mail.
По данным источника, 26-летний хавбек привлек внимание итальянского «Милана». Отмечается, что окончательное решение о своем будущем испанец примет после встречи с руководством клуба.
Ранее сообщалось, что Асенсио получил предложения от лондонского «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне полузащитник отыграл во всех турнирах 42 матча и забил 12 голов. Также на его счету 2 ассиста.
Что касается «Милана», то команда Стефано Пиоли стала чемпионом Италии.
источник: «Советский спорт»