Нуньес подписал долгосрочный контракт с «Ливерпулем»

«Ливерпуль» объявил о трансфере форварда «Бенфики» Дарвина Нуньеса.

Как сообщает пресс-служба мерсисайдцев, соглашение с 22-летним футболистом рассчитано до июня 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что переход Нуньеса обойдется «Ливерпулю» в сто миллионов евро. Из этой суммы 25 млн «Бенфика» может получить в качестве бонусов.

Нападающий подписал контракт после прохождения медицинского обследования.

В минувшем сезоне уругваец провел 41 матч в составе португальской команды, в которых забил 34 мяча и отдал четыре голевых передачи.