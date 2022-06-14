«Бордо» понизили в третий дивизион Франции из-за финансовых проблем

«Бордо» переведен в третий по силе дивизион чемпионата Франции.
Как сообщается официальный сайте LFP, решение принято после встречи финансового органа DNCGс с владельцем клубом Жераром Лопесом. Санкции на «Бордо» были наложены из-за финансовых нарушений.
Французский клуб сейчас находится на грани банкротства. Руководство »жирондинцев» может подать апелляцию в течение недели.
Напомним, что в минувшем сезоне «Бордо» занял 20-е место в турнирной таблице и вылетел во второй дивизион. Команда шесть раз становилась чемпионом Франции.
источник: LFP.fr