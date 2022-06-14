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«Он играет без страха»: Клопп оценил новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса

Ранее сообщалось, что трансфер уругвайца обошелся клубу в 100 млн евро.
14 июня 2022 22:58
автор: Артур Гичунцев

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание нападающего Дарвина Нуньеса. Напомним, уругвайский форвард был куплен у «Бенфики» и заключил контракт до 2028 года.

«У него есть все, что мы ищем. Он может задавать темп, он приносит энергию, он может угрожать пространству из центральных и дальних областей. Он агрессивен и динамичен в своих движениях. Он играет без страха, он силен. Я знаю, что он взбудоражит наших болельщиков», – сказал немецкий тренер пресс-службе «красных».

В минувшем сезоне 22-летний нападающий отыграл 41 матч, забил 34 гола и отдал 4 ассиста.

источник: «Советский спорт»
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