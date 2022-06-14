Германия разгромила Италию в матче Лиги наций, Англия с крупным счетом проиграла Венгрии

Завершились матчи группы 3 четвертого тура Лиги наций.

Сборная Германии нанесла крупное поражение команде Италии - 5:2. В составе победителей отличились Тимо Вернер (68-я и 69-я минуты), Йозуа Киммих (10), Илкай Гюндоган (45+4, с пенальти) и Томас Мюллер (51). Авторами голов итальянской команды стали Вильфред Ньонто (78) и Алессандро Бастони (94).

В другой встрече Венгрия разгромила на выезде Англию (4:0). В составе гостей дубль оформил Роланд Шаллаи (16 и 70). По мячу забили Жолт Надь (80) и Даниэль Газдаг (89).

Таким образом, сборная Венгрии вышла на первое место таблицы, набрав семь очков. На второй строчке Германия (6), Италия - на третьей (5). Последнее место занимает английская команда (два очка).