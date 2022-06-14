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Определились все участники ЧМ-2022

Турнир пройдет в Катаре.
14 июня 2022 23:23
автор: Артур Гичунцев

Стали известны все участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Напомним, в рамках этого турнира выступят 32 команды. Их поделят на 8 групп, а именно:

Группа A

Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды.

Группа B

Англия, Иран, США, Уэльс.

Группа C

Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша.

Группа D

Франция, Австралия, Дания, Тунис.

Группа Е

Испания, Коста-Рика, Германия, Япония.

Группа F

Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия.

Группа G

Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун.

Группа H

Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Добавим, что сборная России пропустит ЧМ-2022 по решению ФИФА. Команду Валерия Карпина отстранили на стадии стыковых матчей, а причиной тому послужила непростая геополитическая ситуация.

источник: «Советский спорт»
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