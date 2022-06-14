Арсен Захарян: Хочу уехать играть в Европу

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос о возможном переходе в европейский клуб.

«Я продолжаю работать в том же темпе, а дальше посмотрим, как все сложится. Если будет интерес – будем обсуждать. Я так же хочу уехать играть в Европу, как и раньше», – цитирует Захаряна Sport24.ru.

Напомним, 19-летний полузащитник отыграл в минувшем сезоне 33 матча и забил 8 мячей. Также на его счету 9 ассистов.

К слову, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферный ценник составляет 15 млн евро.

Ранее сообщалось, что Захарян попал в сферу интересов «Ливерпуля» и мадридского «Реала». Также писали, что футболистом интересуется «Барселона».