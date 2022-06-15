Доннарумма - журналистке: Если хотите, я возьму вину на себя

Капитан сборной Италии Джануиджи Доннарумма ответил на вопрос журналистки, которая припомнила голкиперу пятый гол команды Германии (5:2), заявив, что вратарь ошибается не в первый раз.

Напомним, что Доннарумма отдал пас сопернику, Серджу Гнабри, который сделал голевую передачу на Тимо Вернера.

«Когда это было раньше? Когда на мне фолили против «Реала»? Если мы хотим спорить по этим вещам, тогда хорошо, я здесь, чтобы говорить от имени команды. Если Вы хотите обвинить меня, хорошо, я возьму вину на себя, я капитан, и я продолжаю идти с высоко поднятой головой», - приводит слова голкипера Football Italia.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов камбэк «Реала» в противостоянии с «ПСЖ» (0:1, 3:1) начался с того, что форвард «сливочных» Карим Бензема отнял мяч у Доннаруммы и забил первый гол своей команды.