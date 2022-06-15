ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Доннарумма - журналистке: Если хотите, я возьму вину на себя

Сборная Италии с разгромным счетом проиграла Германии в Лиге наций.
15 июня 2022 08:44
автор: Максим Скороходов

Капитан сборной Италии Джануиджи Доннарумма ответил на вопрос журналистки, которая припомнила голкиперу пятый гол команды Германии (5:2), заявив, что вратарь ошибается не в первый раз.

Напомним, что Доннарумма отдал пас сопернику, Серджу Гнабри, который сделал голевую передачу на Тимо Вернера.

«Когда это было раньше? Когда на мне фолили против «Реала»? Если мы хотим спорить по этим вещам, тогда хорошо, я здесь, чтобы говорить от имени команды. Если Вы хотите обвинить меня, хорошо, я возьму вину на себя, я капитан, и я продолжаю идти с высоко поднятой головой», - приводит слова голкипера Football Italia.

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов камбэк «Реала» в противостоянии с «ПСЖ» (0:1, 3:1) начался с того, что форвард «сливочных» Карим Бензема отнял мяч у Доннаруммы и забил первый гол своей команды.

источник: Football Italia
Это интересно:
Захарян подтвердил, что его кандидатурой интересовался «Байер»
Захарян подтвердил, что его кандидатурой интересовался «Байер»
В итоге, полузащитник остался в «Динамо».
15.06.2022 09:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Модрич в шестой раз подряд стал лучшим футболистом Хорватии
Модрич в шестой раз подряд стал лучшим футболистом Хорватии
Полузащитник в минувшем сезоне выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе «Реала».
15.06.2022 09:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Уфа» с «легендой» вышла из отпуска и отправилась на первый сбор в Ашу
«Уфа» с «легендой» вышла из отпуска и отправилась на первый сбор в Ашу
Команда по итогам прошлого сезона вылетела в ФНЛ.
15.06.2022 09:04
Футбол
автор: Максим Скороходов
Доннарумма - журналистке: Если хотите, я возьму вину на себя
Сборная Италии с разгромным счетом проиграла Германии в Лиге наций.
15.06.2022 08:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Арсен Захарян: Хочу уехать играть в Европу
19-летний футболист готов покинуть чемпионат России.
14.06.2022 23:55
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сборная Нидерландов вырвала победу у Уэльса в матче Лиги наций
В параллельной встрече бельгийцы нанесли поражение полякам (1:0).
14.06.2022 23:42
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Германия разгромила Италию в матче Лиги наций, Англия с крупным счетом проиграла Венгрии
Венгры вышли в лидеры турнира.
14.06.2022 23:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Определились все участники ЧМ-2022
Турнир пройдет в Катаре.
14.06.2022 23:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Ахмат» выкупил у «Зальцбурга» Дарко Тодоровича
Боснийский защитник Дарко Тодорович заключил полноценный контракт с футбольным клубом «Ахмат».
14.06.2022 23:12
Футбол
«Он играет без страха»: Клопп оценил новичка «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса
Ранее сообщалось, что трансфер уругвайца обошелся клубу в 100 млн евро.
14.06.2022 22:58
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Питер разгромили, Москву «отцепили». Итоги 2-го дня «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
На продолжающемся в Москве «Чемпионате ФХР – Кубке Лиги Ставок по хоккею 3х3» очередные три тура полностью определили квартет четвертьфиналистов от группы А, а также две команды, вышедшие в плей-офф из группы В.
У Лиги наций будет новый победитель! Как Франция досрочно сложила с себя чемпионские полномочия
В первой группе Лиги А грянула сенсация: за два тура до конца действующие обладатели трофея французы проиграли хорватам (0:1) и лишились шансов на верхнюю строчку после победы Дании над Австрией (2:0).
Воронежско-уфимская «Санта-Барбара» и другие футбольные мемы
Главные новости российского футбола в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика