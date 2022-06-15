Захарян подтвердил, что его кандидатурой интересовался «Байер»

Футболист «Динамо» Арсен Захарян ответил на вопрос об интересе со стороны немецкого «Байера» минувшей весной.

«Да, это правда. Была конкретика, мои агенты общались с клубом. Но в итоге не срослось. Не знаю, почему. Но я не расстроился, в «Динамо» мне все нравится, не на что жаловаться», - приводит слова Захаряна Sport24.ru.

Напомним, 19-летний полузащитник отыграл в минувшем сезоне 33 матча и забил 8 мячей. Также на его счету 9 голевых передач.

К слову, контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферный ценник составляет 15 млн евро.