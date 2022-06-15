Гинер верит, что с приходом Федотова в ЦСКА начнется новая победная глава

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал клубной пресс-службе назначение Владимира Федотова на пост главного тренера.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть Владимира Валентиновича в своих рядах. Опытный специалист все доказал своей работой в «Сочи» и «Оренбурге», где в короткие сроки была выстроена игра и достигнуты блестящие результаты. Верим, что в истории ПФК ЦСКА начинается новая победная глава», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЦСКА.

Добавим, что «Сочи» в прошлом сезоне под руководством Федотова завоевал серебряные медали чемпионата России. С «Оренбургом» новый наставник ЦСКА занимал седьмое место в сезоне-2018/19.