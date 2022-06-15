Томаров назначен исполняющем обязанности главного тренера «Уфы»

Сергей Томаров назначен исполняющим обязанности главного тренера «Уфы», сообщает пресс-служба клуба.

Под руководством Томарова команда будет работать на первом сборе в Аше с 15 по 28 июня.

Также в тренерский штаб «Уфы» вошли Николай Сафрониди, Артур Шайбеков и тренер по вратарям Ринат Камалов.

Отметим, что Томаров в очередной раз возвращается в башкирскую команду, где он работал на разных тренерских должностях, в том числе исполняющим обязанности главного тренера, когда помог команде избежать вылета из РПЛ в 2016 году. Также 40-летний специалист был главным тренером клуба в период с июня по ноябрь 2018 года.