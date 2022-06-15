Масалитин не понимает, почему Федотов променял «Сочи» на ЦСКА

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин задал несколько вопросов по назначению бывшего наставника «Сочи» Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев.

«Востребованный тренер принял команду — это плюс. Но существует много вопросов. Почему Федотов покинул «Сочи» — коллектив, в котором у него был полный карт-бланш, где ему покупали кого бы он ни попросил? И он поменял это на нестабильный ЦСКА. Кроме того, Владимир приходит в клуб со своим тренерским штабом, чего не позволили сделать Ивице Оличу. Интересно, почему?», - приводит слова Масалитина RT.

Вместе с Федотовом в ЦСКА из «Сочи» придут его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Напомним, что «Сочи» под руководством Федотова в прошлом сезоне занял второе место в российской премьер-лиге, тогда как ЦСКА был пятым.