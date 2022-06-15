«Торпедо» назвало состав на первый тренировочный сбор перед новом сезоном

Московское «Торпедо» назвало состав команды на первый тренировочный сбор в Бронницах, который начнется сегодня вечером.

Вратари: Виталий Ботнарь, Александр Довбня, Антон Порутчиков.

Защитники: Артем Самсонов, Алексей Шумских, Иван Темников, Геннадий Киселев, Егор Прошкин, Олег Кожемякин, Андрей Евдокимов, Дмитрий Редькович, Даниил Петрунин.

Полузащитники: Александр Рязанцев, Алексей Померко, Иван Енин, Равиль Нетфуллин, Мухаммад Султонов, Александр Орехов, Данил Полубояринов, *Александр Саплинов.

Нападающие: Игорь Лебеденко, Амур Калмыков, Денис Лаптев, Давид Караев, Константин Корж, Егор Дорохов, Максим Турищев.

Также пресс-служба клуба добавила, что 21 июня к команде присоединится белорусcкий полузащитник Павел Седько, который до этого был в расположении своей национальной команде.

Петрунин, Саплинов и Турищев находятся на просмотре в московском клубе.