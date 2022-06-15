Мирзоян считает, что Каттани не место в «Спартаке»

Экс-защитник «Спартака» Александр Мирзоян считает, что клубу не нужен итальянский специалист Лука Каттани, который занимает должность спортивного директора.

«Да пусть уходит прямо сейчас. Зачем он нужен? Если Каттани уйдет — «Спартак» не развалиться, мир не перевернется. Пусть руководство развивает футболистов, ставит хороших тренеров. Им нужно добиваться результатов и завоевывать медали. А Каттани, которого привезли из заграницы — это популизм. Они не работают на развитие клуба, они все работают на себя. Каттани пусть едет туда, где будет комиссарить», - приводит слова Мирзояна «РБК».

Каттани пришел в «Спартак» в конце декабря. Именно он взял на себя ответственность за назначение малоизвестного испанского тренера Гильермо Абаскаля.

Итальянский менеджер также заявил, что покинет свой пост, если Абаскаль провалится в «Спартаке».