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Дмитрий Хомуха: Федотов может привнести в ЦСКА организацию игры

15 июня было объявлено, что экс-наставник «Сочи» подписал долгосрочный контракт с армейцами.
15 июня 2022 13:45
автор: Максим Скороходов

Бывший главный тренер юношеской сборной России, выигравшей в 2013 году чемпионат Европы, Дмитрий Хомуха оценил назначение Владимира Федотова наставником ЦСКА.

«Только время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА. Команде будут поставлены определенные задачи. Если этот специалист их решит, то тогда и можно будет утверждать, что клуб выбрал правильное направление. Федотов может привнести в ЦСКА организацию игры, он умеет ее ставить. Это является важнейшей частью работы тренера. «Сочи» под его руководством был хорошо организован, демонстрировал хороший уровень игры. Владимир Валентинович своей работой доказал, что достоин внимания российских топ-клубов. Другое дело, что давление в ЦСКА несоизмеримо с теми командами, где он был до этого», - приводит слова Хомухи RT.

На данный момент точный срок контракта Федотова с ЦСКА неизвестен.

Вместе с Федотовом в новый клуб из «Сочи» придут его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Напомним, что «Сочи» под руководством Федотова в прошлом сезоне занял второе место в российской премьер-лиге, тогда как ЦСКА был пятым, армейцами в прошлом сезоне руководил Алексей Березуцкий.

источник: «RT на русском»
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