Тихонов призвал не сравнивать Бакаева и Дзюбу

Легенда «Спартака» Андрей Тихонов призвал не сравнивать Зелимхана Бакаева с Артемом Дзюбой за переход в «Зенит».

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит. Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел его видеть в команде», - приводит слова Тихонова RT.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).