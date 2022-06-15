Гладилин считает, что болельщики «Спартака» не должны обижаться на Бакаева после его ухода в «Зенит»

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на переход Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Напомним, что трансфере 25-летнего футболиста в клуб из Санкт-Петербурга объявил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Когда игроки переходят из одной команды в другую – это нормальный процесс. Здесь никакой обиды со стороны спартаковских болельщиков не должно быть. А, как сложится его дальнейшая карьера – это вопрос зависит только от его игры. Если он будет показывать себя с лучшей стороны, то он заиграет в «Зените», если нет, то не исключено, что его отдадут в аренду», — приводит Vprognoze.ru слова Гладилина.

В минувшем сезоне Зелимхан провел 36 матчей, в которых забил три мяча и сделал восемь голевых передач.