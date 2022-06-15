Хомуха заявил, что оценкой Березуцких как тренеров ЦСКА является их уход из клуба

Бывший главный тренер юношеской сборной России, выигравшей в 2013 году чемпионат Европы, Дмитрий Хомуха прокомментировал итог работы Алексея и Василия Березуцких в тренерском штабе ЦСКА.

«Оценкой работы братьев Березуцких и является смена тренера. Руководство было недовольно достигнутыми результатами. Сам клуб сделал такие выводы», - приводит слова Хомухи RT.

Напомним, что Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА перед началом прошлого сезона. Под его руководством команда заняла пятое место в РПЛ и дошла до четвертьфинала Кубка России.

Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб своего брата в январе этого года.