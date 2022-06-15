Алдонин оценил работу Березуцких в тренерском штабе ЦСКА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал результат работы братьев Березуцких в тренерском штабе команды.

Напомним, что Алексей возглавил армейцев в июне 2021 года. Василий вновь вошел в штаб ЦСКА в январе 2022-го. Сегодня стало известно, что главным тренером команды стал Владимир Федотов.

«Что касается братьев Березуцких, считаю, что период работы в ЦСКА они могут записать себе в актив. Понятно, что у команды всегда есть амбиции, желание бороться за чемпионство. Но в целом, думаю, что армейцы заняли то место, которое заслужили», — цитирует Алдонина RT.

Добавим, что ЦСКА занял пятое место в минувшем сезоне РПЛ и дошел до четвертьфинала Кубка России.