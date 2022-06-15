Захарян заявил, что «Динамо» в прошлом сезоне добилось минимума возможностей

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян оценил итоги прошлого сезона для своего клуба.

«Сезон закончился очень грустно. Мы круто шли весь год, но провалили концовку. В итоге взяли только бронзу, еще и позорно проиграв «Сочи». Так нельзя, прошу прощения у болельщиков за результаты на финише сезона. Он, в целом, получился неплохой, но бронза в РПЛ и финал в Кубке — это минимум, которого мы смогли добиться», - приводит слова Захаряна Sport24.ru.

Добавим, что в последнем туре РПЛ «Динамо», чтобы стать вторым достаточно было сыграть дома вничью с «Сочи». В итоге, матч закончился со счетом 5:1 в пользу соперников бело-голубых.

В финале Кубка России «Динамо» могло сравнять счет в компенсированное ко второму тайму время, но Даниил Фомин впервые на высшем уровне не забил пенальти.