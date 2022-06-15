Валерий Масалитин: В ЦСКА Федотову придется с нуля выстраивать отношения с игроками

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением об изменениях в команде после прихода на пост главного тренера Владимира Федотова.

Напомним, что 55-летний специалист сменил Алексея Березуцкого. Ранее Федотов возглавлял «Сочи».

«Федотов как дает проявлять себя молодым футболистам, так и здорово работает с ветеранами. Посмотрите на Кристиана Нобоа. Но неизвестно, как все пойдет в ЦСКА. Тренеру придётся с нуля выстраивать отношения с командой. Березуцкие покинули ее, в штабе не осталось никого из бывших наставников, которые могли бы наладить контакт между новым наставником и футболистами», — приводит RT слова Масалитина.

Добавим, что «Сочи» в минувшем сезоне занял второе место в РПЛ, а ЦСКА - пятое.