Арсен Захарян: Шварц сказал, что «Динамо» всегда будет у него в сердце

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян раскрыл последние слова «Динамо» перед уходом из клуба.

«Когда Сандро прощался с командой — он плакал. Да и у всех были слезы на глазах. Наверное, больше здесь нечего и добавить.

Сказал, что никогда не забудет ни нас, ни «Динамо». Поблагодарил за два совместных года и сказал, что «Динамо» всегда будет у него в сердце. Мне было очень обидно из-за его ухода, хотелось продолжить работать с ним. Шварц — мой футбольный отец, я буду очень скучать по нему», - приводит слова Захаряна Sport24.ru.

Напомним, что под руководством Сандро Шварца «Динамо» впервые с 2018 года закончило сезон в медалях чемпионата России, став третьим. Также бело-голубые вышли в финал Кубка России, где уступили «Спартаку» (1:2).

Добавим, что карьеру немецкий тренер продолжит в берлинской «Герте».