Стало известно, сколько «Нижний Новгород» получит за смену названия клуба

«Нижний Новгород» получит 450 млн рублей от букмекерской компании за смену названия клуба.

Напомним, что в следующем сезоне команда будет называться ФК «Пари Нижний Новгород». В СМИ сообщалось, что доход от договора закроет до 50% от бюджета клуба за сезон.

Как сообщает «РБ-Спорт», также букмекерская контора ежегодно будет выделять 50 миллионов рублей на маркетинговые активности с командой. Договор может быть пересмотрен в случае вылета нижегородской команды в ФНЛ.

В минувшем сезоне »Нижний Новгород» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.