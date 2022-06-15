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Кержаков продлил контракт с «Зенитом»

Голкипер является воспитанником клуба из Санкт-Петербурга.
Кержаков продлил контракт с «Зенитом»
15 июня 2022 16:02
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Зенит"

«Зенит» продлил соглашение с вратарем команды Михаилом Кержаковым.

Как сообщает официальный сайт клуба, новый контракт с 35-летним футболистом рассчитан до конца сезона 2022/23. Кержаков отметил словам, что решение о продлении соглашения принял, когда находился в отпуске.

Ранее в СМИ сообщалось, что в клуб из Санкт-Петербурга мог перейти вратарь «Химок» Илья Лантратов.

Вместе с «Зенитом» Михаил пять раз выигрывал чемпионат России. Также он дважды становился обладателем Кубка страны.

В минувшем сезоне Кержаков провел 19 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

источник: ФК «Зенит»
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