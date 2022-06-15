Валерий Масалитин: Чалов ушел в аренду в «Базель» из-за Березуцких

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением относительно нежелании форварда Федора Чалова возвращаться в команду из аренды в «Базеле».

Ранее стало известно, что ЦСКА возглавил Владимир Федотов. Аренда Чалова в швейцарской команды истекает 30 июня.

«Теперь Федотов должен пояснить, видит ли он Чалова в составе. Такой же вопрос надо адресовать тренеру «Базеля». Чалов чувствовал себя некомфортно при Березуцких. Из-за этого он ушел в аренду. Вопрос в том, как будет при Федотове. Факт в том, что Феде надо прогрессировать. Ему нужна практика», - цитирует Масалитина «Газета.Ru».

В минувшем сезоне Чалов принял участие в 16 матчах и сумел забить четыре мяча. «Базель» финишировал на втором месте в таблице.