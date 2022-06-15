ЦСКА определился со списком игроков на летние сборы

Московский ЦСКА объявил состав команды на летние сборы в Новогорске.
Как сообщает официальный сайт клуба, первая тренировка команды под руководством нового наставника Владимира Федотова пройдет 15 июня.
ЦСКА:
Вратари: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Владимир Шайхутдинов.
Защитники: Игорь Дивеев, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Бруно Фукс, Вадим Карпов, Матвей Лукин, Вадим Конюхов, Илья Казаков.
Полузащитники: Иван Обляков, Максим Мухин, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Егор Ушаков, Никита Ермаков, Заур Тарба, Сергей Пряхин.
Форварды: Антон Заболотный, Адольфо Гайч, Владислав Яковлев, Эдуард Багринцев.
Отмечается, что остальные игроки прибудут на базу по ходу сборов.
источник: ПФК ЦСКА