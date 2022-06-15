Властимил Петржела: Бакаев хотел играть в лучшей команде в России, а не оставаться в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на подписание экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева.

Напомним, 25-летний футболист перешел в команду Сергея Семака на правах свободного агента. Он заключил договор на три года с опцией продления еще на один сезон.

«Хочется пожелать Бакаеву, чтобы ему повезло в «Зените». По своим качествам он очень неплохой игрок, да и в противном случае петербургский клуб его бы не подписал.

Будет ли он играть в основном составе или выходить на замену – сейчас все зависит от него. Если проявит себя хорошо на тренировках, понравится тренеру – почему сразу не попасть в старт? К тому же, по-моему, он очень хотел играть в самой лучшей команде в России, а не оставаться в «Спартаке», – цитирует тренера «РБ-Спорт».

Зелимхан Бакаев начал выступать за первую команду «Спартака» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне он помог красно-белым выиграть Кубок России. На счету игрока 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.