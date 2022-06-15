«Даже обсуждений не было»: агент заявил, что «Спартак» не пытался сохранить Бакаева

Футбольный агент Александр Маньяков прокомментировал уход из «Спартака» российского полузащитника Зелимхана Бакаева.

Напомним, 25-летний футболист не смог договориться с клубом о продлении контракта и перешел в «Зенит», заключив соглашение по схеме «3+1».

«Выиграл ли в спортивном плане Бакаев? 100% выиграл. Бакаев до последнего ждал пока родной клуб предложит контракт, но насколько я знаю, даже обсуждений о продлении не было.

Думаю, что решение «Спартака» не продлевать своего воспитанника и одного из лучших игроков лежит больше в эмоциональной плоскости, чем в спортивной и финансовой», – цитирует Маньякова Metaratings.ru.

Напомним, Зелимхан Бакаев начал выступать за первую команду «Спартака» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне он помог красно-белым выиграть Кубок России. На счету игрока 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.