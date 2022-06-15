«Бавария» согласовала долгосрочный контракт с Мане

Форвард «Ливерпуля» Садио Мане согласовал условия контракта с «Баварией».

Как сообщает в своем телеграм-канале журналист Фабрицио Романо, соглашение с 30-летним футболистом будет рассчитано на три года. «Бавария» предлагает за сенегальца 35 миллионов евро. Английский клуб в дальнейшем может получить пять миллионов в качестве бонусов.

Напомним, что у контракт Мане с «Ливерпулем» истекает летом 2023 года.

В минувшем сезоне Садио провел 50 матчей, в которых забил 23 мяча и отдал две голевых передачи.