«Это первичные цели, которые мы ставим перед собой»: Федотов высказался после назначения в ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после подписания трудового контракта.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и, думаю, настоящим. Мы понимаем меру ответственности, то давление, которое нам предстоит – но оно есть везде.

Наша главная задача – футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой», – сказал специалист.

Напомним, до работы в ЦСКА Федотов тренировал «Сочи», с которым в минувшем сезоне выиграл серебро чемпионата России. По мнению многих экспертов, он заслужил звание лучшего тренера РПЛ в прошедшей кампании.

Что касается армейцев, то команда, выступавшая под руководством Алексея Березуцкого, заняла пятое место.