ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Это первичные цели, которые мы ставим перед собой»: Федотов высказался после назначения в ЦСКА

Новый тренер армейцев дал обещание болельщикам.
15 июня 2022 18:05
автор: Артур Гичунцев

Новый главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий после подписания трудового контракта.

«Прекрасно понимаем, куда мы пришли. ЦСКА – великий клуб с традициями, с хорошим историческим прошлым и, думаю, настоящим. Мы понимаем меру ответственности, то давление, которое нам предстоит – но оно есть везде.

Наша главная задача – футбол для болельщиков. Нужно приносить много положительных эмоций своей красивой и результативной игрой. Это первичные задачи и цели, которые мы ставим перед собой», – сказал специалист.

Напомним, до работы в ЦСКА Федотов тренировал «Сочи», с которым в минувшем сезоне выиграл серебро чемпионата России. По мнению многих экспертов, он заслужил звание лучшего тренера РПЛ в прошедшей кампании.

Что касается армейцев, то команда, выступавшая под руководством Алексея Березуцкого, заняла пятое место.

источник: ПФК ЦСКА
Это интересно:
Гаджиев – о назначении Федотова в ЦСКА: Ничего нового с точки зрения игры не ожидаю
По словам специалиста, новый наставник армейцев не будет экспериментировать.
15.06.2022 19:03
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Итальянские клубы заинтересованы в трансфере Захаряна
Контракт игрока с клубом РПЛ рассчитан до 30 июня 2024 года.
15.06.2022 18:40
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом»
Ранее команду покинул Александр Кержаков.
15.06.2022 18:27
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Это первичные цели, которые мы ставим перед собой»: Федотов высказался после назначения в ЦСКА
Новый тренер армейцев дал обещание болельщикам.
15.06.2022 18:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Бавария» согласовала долгосрочный контракт с Мане
Переговоры по трансферу находятся на финальной стадии.
15.06.2022 18:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Даже обсуждений не было»: агент заявил, что «Спартак» не пытался сохранить Бакаева
Ранее стало известно, что воспитанник красно-белых перешел в «Зенит».
15.06.2022 17:45
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Прокуратура Швейцарии запросила полтора года условного срока для Платини и Блаттера
Прокуратура Швейцарии запросила полтора года условного срока для Платини и Блаттера
Приговор по делу планируют вынести 8 июля.
15.06.2022 17:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Ливерпуль» улучшил предложение по трансферу Рафиньи
Transfermarkt оценивает нападающего в 45 миллионов евро.
15.06.2022 17:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Властимил Петржела: Бакаев хотел играть в лучшей команде в России, а не оставаться в «Спартаке»
Воспитанник красно-белых заключил контракт по схеме «3+1».
15.06.2022 17:22
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кержаков – о продлении контракта с «Зенитом»: Рад, что остаюсь в родном и любимом клубе
Новый договор игрока действует до 30 июня 2023 года.
15.06.2022 17:01
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Пойдет по стопам Дзюбы? Что ждет Бакаева после перехода из «Спартака» в «Зенит»
Контракт с экс-полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым подписан по схеме «3 плюс 1», что говорит о серьезных планах питерцев на футболиста сборной России, которого они заполучили бесплатно.
«Попробуй наладь контакт с этими миллионерами…» Владимир Пономарев — о перспективах Федотова в ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером армейцев.
Федотов пошел на понижение! Как Владимир Федотов возглавил ЦСКА вместо «Сочи»
Владимир Федотов все-таки принял предложение армейцев, которые расстались с братьями Березуцкими.
Рост целевых отчислений на массовый спорт не означает увеличения расходов букмекеров! Что на самом деле поручил Путин
8 июня Президент России Владимир Путин поручил Правительству совместно с Госдумой до конца года законодательно увеличить целевые отчисления (ЦО) от азартных игр на развитие массового спорта. Многие СМИ не совсем корректно интерпретировали эту новость, в чем убедился и «Плеймейкер», обратившись за комментариями к президенту Первой СРО Николаю Оганезову.
Английский позор и немецкое возрождение! Катастрофу в Лиге наций за французами потерпела еще одна топ-сборная
В третьей группе Лиги А матчи принесли удивительные результаты: Германия забила пять мячей итальянцам, а Англия была разгромлена дома венграми (0:4).
«Всем понравилось!» Третьяк, Матыцин, Ротенберг, Касатонов и Красовский подвели итоги «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
Президент ФХР Владислав Третьяк, министр спорта Олег Матыцин, главный тренер СКА Роман Ротенберг, гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов и президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский поделились впечатлениями от «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3», завершившегося в Москве победой команды Ярославля.
Ярославль — чемпион! Как определился победитель «Кубка Лиги Ставок» по хоккею 3х3
В финале «Чемпионата ФХР – Кубка Лиги Ставок по хоккею 3х3» команда Ярославля переиграла соперников из Магнитогорска (4:3).
«Засада» для российского фигурного катания! Нюансы новой системы чемпионата мира
Конгресс ISU, прошедший в Таиланде, утвердил новый регламент ЧМ – с 2025 года в нем появится дополнительный квалификационный раунд.
«Ваноли — не предатель, Абаскаль готов страдать». Откровения спортивного директора «Спартака»
Лука Каттани на специальной пресс-конференции рассказал об уходе Паоло Ваноли, приглашении Гильермо Абаскаля и летней трансферной компании красно-белых.
«Кубок Лиги Ставок» по хоккею 3х3: прямая трансляция финального игрового дня
В Москве подходит к концу представительный турнир по хоккею в формате «три на три», организованный ФХР и букмекерской компанией «Лига Ставок».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика