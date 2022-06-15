Итальянские клубы заинтересованы в трансфере Захаряна

Известный агент Паулу Барбоза рассказал о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Специалист отметил, что к футболисту проявляют интерес «Барселона» и итальянские клубы. Барбоза считает, что каталонский клуб во главе с Хави может рискнуть и купить Захаряна.

«Сколько он может стоить сейчас? Думаю, не меньше € 25 млн. Захарян — это большой талант. Не вижу моментов, которые бы могли помешать ему заиграть в Европе. У него всё есть», — приводит «Матч ТВ» слова Барбозы.

Ранее 19-летний футболист заявил, что его кандидатурой интересовался «Байер».

Напомним, Захарян отыграл в минувшем сезоне 33 матча и забил восемь мячей. Также на его счету девять голевых передач.