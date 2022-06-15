Гаджиев – о назначении Федотова в ЦСКА: Ничего нового с точки зрения игры не ожидаю

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев прокомментировал последние события вокруг Владимира Федотова.

Ранее стало известно, что специалист покинул должность наставника «Сочи» и возглавил московский ЦСКА.

«Ничего нового от Федотова с точки зрения построения игры в ЦСКА не ожидаю – и в «Оренбурге», и в «Сочи» он ориентировался на игру с тремя центральными защитниками, в которой весьма эффективны были линейные.

Принципы в игре, думаю, останутся такими же, но функции игроков на отдельных позициях могут и поменяться, так как они во многом зависят от способностей и возможностей исполнителей», – сказал Гаджиев для RT.

Напомним, до работы в ЦСКА Федотов тренировал «Сочи», с которым в минувшем сезоне выиграл серебро чемпионата России. По мнению многих экспертов, он заслужил звание лучшего тренера РПЛ в прошедшей кампании.

Что касается армейцев, то команда, выступавшая под руководством Алексея Березуцкого, заняла пятое место.