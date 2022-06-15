Зелимхан Бакаев определился с игровым номером в «Зените»

Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев будет выступать за питерский клуб под 7-м номером. Об этом заявил гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев, о чем информирует «Матч ТВ».

Напомним, 25-летний футболист является воспитанником московского «Спартака». Он не смог договориться с клубом о продлении контракта и перешел в «Зенит», заключив соглашение по схеме «3+1».

Добавим, что в прошедшем сезоне хавбек помог красно-белым выиграть Кубок России. На его счету 36 матчей, 3 гола и 8 ассистов во всех турнирах.