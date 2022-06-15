Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

Бразильский защитник Дани Алвес объявил о том, что покидает «Барселону».

Отметим, что контракт 39-летнего футболиста истекает 30 июня.

«Восемь лет я посвятил этому клубу, этим цветам и этому дому. Но, как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся, и истории переписываются. Они пытались уволить меня, но не смогли этого сделать, потому что вы не можете себе представить, насколько я вынослив и упорен», — написал Алвес на своей странице в соцсетях.

Добавим, что Алвес играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 годы, а затем вернулся в клуб в ноябре 2021 года. В составе сине-гранатовых Алвес шесть раз выигрывал чемпионат Испании, трижды становился триумфатором Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.