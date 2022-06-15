Вячеслав Колосков: Давление на Федотова будет больше со стороны болельщиков ЦСКА

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил возможное давление на нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова со стороны болельщиков и руководства клуба.

Напомним, что 55-летний специалист сменил Алексея Березуцкого. Ранее Федотов возглавлял «Сочи».

«Давление, конечно, будет, но больше со стороны болельщиков, поскольку ЦСКА — это публичная команда. Уверен, что поддержка со стороны руководства армейского клуба точно будет у Федотова», — приводит «Чемпионат» слова Колоскова.

Вместе с Федотовым в ЦСКА из «Сочи» придут его помощники Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов.

Напомним, что «Сочи» под руководством Федотова в прошлом сезоне занял второе место в российской премьер-лиге, тогда как ЦСКА был пятым.