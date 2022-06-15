Агент Кассьерры: Наши переговоры с «Зенитом» далеки от какого-либо соглашения

Мартин Араоз, агент, представляющий интересы форварда «Сочи» Матео Кассьерры, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Наши переговоры с «Зенитом» на данный момент далеки от какого-либо соглашения. Но предложения от других клубов мы сейчас не рассматриваем», – сказал агент порталу Sport24.ru.

В прошедшем сезоне 25-летний колумбиец отыграл 26 матчей, забил 14 голов и отдал 6 ассистов, став вторым бомбардиром чемпионата России. Его контракт с «Сочи» действует до 30 июня 2023 года, а вероятный переход оценивается в 4,50 млн евро.