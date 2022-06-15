Константин Генич: Мне жалко Бакаева. «Спартак» его предал

Спортивный журналист Константин Генич прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Не могу сказать, что он счастлив, даже если по интервью смотреть. Мне даже его в какой-то степени жалко, потому что он хотел остаться в «Спартаке», но по каким-то нефутбольным причинам не остался. «Спартак» его предал. Когда свой воспитанник хочет остаться, а его не продлевают… Ладно бы он по мячу через раз попадал! Я не понимаю этот трансфер», – цитирует Генича «Матч ТВ».

25-летний Бакаев, выступавший за первую команду «Спартака» с 2018 года, заключил трудовой контракт с «Зенитом» на три сезона. В соглашение также включили пункт о продлении договора на один год. Футболист будет выступать за новую команду под 7-м номером.

Ранее игрок заявил, что до последнего надеялся на продление контракта со «Спартаком».