«Гремио» заинтересован в подписании Марио Фернандеса

Экс-защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить свою карьеру в чемпионате Бразилии.

Как сообщает журналист Марко Соуза, 31-летнего игрока хочет подписать его бывший клуб, а именно «Гремио». По информации источника, команда уже контактирует с представителями футболиста на тему возможного перехода.

Напомним, что по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить свою карьеру. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Добавим, что Фернандес выступал за «Гремио» в период с 2009 по 2012 годы.