Луис Суарес находится в шаге от заключения контракта с «Ривер Плейтом»

«Ривер Плейт» близок к заключению контракта с бывшим нападающим «Атлетико» Луисом Суаресом.

Как сообщает El Observador, клуб смог достичь договоренности с 35-летним уругвайцем об условиях трудового соглашения. Отмечается, что в скором времени футболист отправится в Аргентину для завершения своего трансфера.

Ранее появилась информация, что форвард входит в сферу интересов «Астон Виллы».

Напомним, что Суарес покинул «Атлетико» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за мадридцев с сентября 2020 года. Всего за клуб нападающий отыграл 83 матча, забил 34 гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом сезоне он вместе с «матрасниками» стал чемпионом Испании.