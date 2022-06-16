Нападающий «Штутгарта» Мирхан Инан входит в сферу интересов двух клубов чемпионата России

Форвард «Штутгарта» Мирхан Инан может продолжить свою карьеру в РПЛ. Об этом заявил агент футболиста Озгюр Добрук.

Отметим, что в ближайшее время 19-летний турок должен покинуть состав команды Бундеслиги и стать свободным агентом.

– Пока конкретных предложений по нему не было, но два российских клуба проявляют к нему предметный интерес. Сам Мирхан готов приехать в Россию, ему это было бы интересно, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что с июля 2020 года Инан выступал за команду «Штутгарта» до 19 лет. Всего за клуб он отыграл 12 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Также на счету футболиста пять проведенных встреч за сборную Турции U-19.