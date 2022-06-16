Быстров считает правильным решение «Зенита» подписать контракт с Бакаевым

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров отреагировал на появившуюся новость о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев подписал трехлетний контракт с «Зенитом».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента.

– Клуб взял хорошего футболиста. Мне кажется, он должен быть сильным и бороться за место в составе при любой конкуренции, а иначе из футболиста он превратится в баночника. Таких футболистов, как Бакаев, сейчас в стране не много, решение его подписать правильное, – цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).