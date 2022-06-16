Марио Фернандес не станет игроком «Гремио»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес, ранее приостановивший свою профессиональную карьеру, не перейдет в «Гремио».

Как сообщает журналист Вагнер Мартинс в своих соцсетях, 31-летний футболист не имеет никаких договоренностей по переходу в клуб из Порту-Алегри.

– Я разговаривал с агентом Марио Фернандеса. Он заверил меня, что с «Гремио» никаких договоренностей нет и что Марио не вернется в клуб, – написал Мартинс.

Напомним, что Фернандес приостановил свою карьеру по окончании сезона-2021/22. Он выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Добавим, что Фернандес выступал за «Гремио» в период с 2009 по 2012 годы.