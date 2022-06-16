Анхель Гомес рассказал, как Моуринью чуть не довел его до слез

Полузащитник «Лилля» Анхель Гомес рассказал, как рассказал о своем знакомстве с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

«Я никогда раньше не рассказывал эту историю, но однажды он взял меня на кубковый матч с первой командой после того, как я играл в составе не старше 21 года». Мы сидели за обеденным столом, и он подошел ко всем и заговорил. Затем он посмотрел на меня и сказал: «С тобой мы в полной заднице!»

В то время он смеялся со всеми, поэтому я думал, что он шутит надо мной. Я спросил, почему, и он упомянул мою игру накануне. Наверное, он подумал, что я сыграл дерьмого. Он большой босс, поэтому, если он так решил, значит, я играл плохо.

Он говорил: «Ты делал то-то и то-то, но ты должен был сделать то-то и то-то…» И это тоже было на глазах у всех. Я не ожидал этого. Я был ошеломлен.

В конце концов он закончил кричать. Потом некоторые ребята подошли и сказали: «Не волнуйся, просто игнорируй его. Он пытается добиться ответной реакции». Вот какой он.

Я был молод, поэтому думал: «Черт, он меня ненавидит». Я вернулся в свою комнату и чуть не плача набрал отцу», - приводит слова Гомеса SSPORTbible.

Воспитанник «МЮ» перешел в «Лилль» в 2020 году. За основной состав «красных дьяволов» он провел десять матчей, в которых не отличился результативными действиями.