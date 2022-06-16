«Челси» является лидером в борьбе за приобретение защитника «Ювентуса» де Лигта

Центральный защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт может стать игроком «Челси».

По информации Corriere dello Sport, лондонский клуб рассматривает кандидатуру 22-летнего нидерландца в качестве усиления своей оборонительной линии в летнее трансферное окно. Отмечается, что в данный момент «аристократы» лидируют в борьбе за футболиста.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы «Барселона» и «Реал».

Напомним, де Лигт выступает за «Ювентус» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за туринцев 117 матчей, забил восемь голов и отдал три результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.

Ранее игрок защищал цвета «Аякса», воспитанником которого и является. В составе сборной Нидерландов футболист отыграл 37 встреч (2 гола).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость де Лигта в 70 миллионов евро.