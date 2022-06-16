«Пари Нижний Новгород» официально объявил о назначении Галактионова

«Пари Нижний Новгород» объявил о завершении сотрудничества с тренерским штабом Александра Кержакова и назначении на должность главного тренера Михаила Галактионова.

С новым наставником подписан двухлетний контракт.

Напомним, что Галактионов также является главным тренером молодежной сборной России. Под его руководством национальная команда вышла на Евро-2021, где завершила выступление на групповом этапе.

Клуб сообщил, что получил разрешение от РФС на совмещение постов Галактионовым.