Федотов рассказал, почему пришел в ЦСКА из «Сочи»

Российский тренер Владимир Федотов рассказал, почему принял решение покинуть «Сочи» и перейти в ЦСКА.

«Наш штаб пошел в ЦСКА, потому что это прекрасный вызов. Клуб с великолепной историей, многократный чемпион и обладатель Кубка России, победитель Кубка УЕФА. Очевидно, что это шаг вперед, который нельзя было не сделать. Словно откуда-то сверху сказали: вот ваш шанс, используйте его.

В этом клубе при этом президенте, Евгении Гинере, два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА», - приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Клуб на данный момент не сообщил срок контракта с 55-летним специалистом.

Напомним, до работы в ЦСКА Федотов тренировал «Сочи», с которым в минувшем сезоне выиграл серебро чемпионата России. По мнению многих экспертов, он заслужил звание лучшего тренера РПЛ в прошедшей кампании.

Что касается армейцев, то команда, выступавшая под руководством Алексея Березуцкого, заняла пятое место.