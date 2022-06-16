Андрей Канчельскис: Зелимхан Бакаев – отличный трансфер для «Зенита»

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался по поводу перехода полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Напомним, что ранее 25-летний футболист покинул «Спартак» в связи с истечением срока контракта. Таким образом, он пополнил состав сине-бело-голубых на правах свободного агента, подписав с командой трехлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

– Если Бакаев поцелует эмблему «Зенита», он будет выглядеть глупо. Этого не поймут ни спартаковские болельщики, ни зенитовские. Лучше доказывать все игрой и ему это по силам. Для нашей лиги Бакаев – штучный товар: игрок с техникой, с головой. Отличный трансфер для «Зенита», – цитирует Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за красно-белых 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол).